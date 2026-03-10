Uppgifter: Bosse Andersson nära att lämna Djurgården

Han har varit verksam i Djurgårdens IF i över 20 år.

Nu är sportchef Bosse Andersson nära att lämna klubben.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det är inte första gången som uppgifter av detta slag har nått media.

Nu sägs däremot Djurgårdens sportchef, Bosse Andersson, vara nära att lämna klubben.

Enligt uppgifter från Expressen väntas Andersson lämna sin roll som sportchef ”inom kort”.

– Jag har ingenting att kommentera. Jag har en dialog med Erik Gozzi (Ordförande i Djurgården), säger Bosse Andersson till Expressen.

Totalt sett har Bosse Andersson varit verksam i klubben i 22 år. Mellan 1999 och 2008 var han klubbdirektör och sedan 2013 har han haft uppdraget som sportchef i klubben.

Han har även varit med och slagit svenskt transferrekord med Lucas Bergvall till Tottenham Hotspur och under vintern sålde han bland annat August Priske till Birmingham.

Nu ser han alltså ut att lämna Blåränderna.