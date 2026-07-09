Uppgifter: Boudri nära flytt till Molde

Molde är sugna på att knyta till sig Amin Boudri.

Den norska klubben har lagt ett bud på 3,3 miljoner euro, enligt Expressen.

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Amin Boudri har haft ett tufft halvår i MLS för Los Angeles FC. Det blev endast fyra korta inhopp i ligaspelet sedan svensken anslöt från Gais i vintras.

Nu ser en flytt till Molde ut vara nära. Enligt Expressen har den norska storklubben lagt ett bud på 3,3 miljoner euro (motsvarande drygt 36 miljoner svenska kronor).

Det är nästan exakt samma summa som Los Angeles FC betalade för Boudri. Klubben ska vara mån om att få tillbaka pengarna som man spenderade på svensken.

Även danska Bröndby har visat intresse för Boudri under sommaren.