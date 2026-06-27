Uppgifter: Dansk storklubb intresserade av Boudri

Amin Boudri kan byta Los Angeles mot Köpenhamn.

Bröndby vill knyta till sig svensken, enligt Tipsbladet.

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Amin Boudri lämnade Gais för Los Angeles FC i vintras. På andra sidan Atlanten har speltiden varit minst sagt begränsad och nu kan svensken vara påväg bort från klubben.

Nu är en återkomst till nordligare bredgrader aktuell. Enligt danska Tipsbladet är Bröndby intresserade av att köpa svensken.

Då kommer den danska storklubben att behöva punga upp en rejäl summa. Enligt uppgifterna vill LAFC ha runt 25 miljoner kronor för svensken, i runda svängar så mycket som man betalade till Gais när Boudri anslöt.

Amin Boudri gjorde sex mål och två assist i fjol för Gais. I Los Angeles har det däremot bara blivit fyra inhopp under våren.

AIK:s tidigare sportchef Thomas Berntsen jobbar i dagsläget för Bröndby.