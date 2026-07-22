Uppgifter: Bournemouth håller i Scott – storklubbar har lagt bud

Alex Scott, 22, drar till sig massvis med intresse från storklubbar.

Bournemouth nobbar allt och håller hårt i sin mittfältare.

Detta uppger The Athletics.

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Chelsea har fått ett bud på Bournemouths mittfältare Alex Scott, 22, nobbat.

Enligt The Athletic har Bournemouth meddelat samtliga intressenter att Scott blir kvar i klubben. Transferjournalisten Ben Jacobs uppger att Chelseas bud var värt 64 miljoner pund vilket motsvarande drygt 830 miljoner kronor.

Även Arsenal, Manchester City och Manchester United har visat intresse för den engelske mittfältaren. Samtliga klubbar ska dock ha fått samma besked från Bournemouth. Nämligen att Scott inte är till salu.

Samtidigt rapporterar Jacobs att 22-åringen har tackat nej till en kontraktsförlängning som Bournemouth erbjudit honom. I nuläget ser Scott inte ut att ha några planer på att förnya sitt avtal, som sträcker sig till 2028.