Uppgifter: Bournemouth värvar Semenyo-ersättare

Bournemouth har sålt stjärnan Antoine Semenyo till Manchester City.

Nu plockar ”The Cherries” in Rayan från Vasco da Gama.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Alamy

Bournemouths stjärna Antoine Semenyo blev klar för Manchester City under januarifönstret. Nu letar de efter en ersättare till ghananen.

Enligt Sky Sports är ”The Cherries” överens om en värvning av Vasco da Gamas Rayan. 19-åringen uppges kosta drygt 30 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 268 miljoner kronor.

Rayan står noterad för 25 mål på 99 matcher i den brasilianska klubben.