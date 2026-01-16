Uppgifter: Bournemouth värvar Toth

Alex Toth väntas lämna Ferencvaros.

Ungraren uppges klar för Bournemouth.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Alamy

Alex Toth, 20, har kopplats ihop med klubbar som Liverpool Newcastle. Nu uppges Ferencvaros-talangen vara på väg till Bournemouth.

Sky Sports skriver att klubbarna är överens om en övergång. Toth uppges kosta 10 miljoner euro, motsvarande drygt 108 miljoner kronor med bonusar på 2 miljoner euro (20 miljoner kronor).

20-åringen ska, enligt Sky Sports, resa till England inom 48 timmar för att genomföra läkarundersökning.

Alex Toth noteras för ett mål och två framspel på 14 matcher i den ungerska högstaligan.



