Uppgifter: Bournemouth värvar Toth
Alex Toth väntas lämna Ferencvaros.
Ungraren uppges klar för Bournemouth.
Det rapporterar Sky Sports.
Alex Toth, 20, har kopplats ihop med klubbar som Liverpool Newcastle. Nu uppges Ferencvaros-talangen vara på väg till Bournemouth.
Sky Sports skriver att klubbarna är överens om en övergång. Toth uppges kosta 10 miljoner euro, motsvarande drygt 108 miljoner kronor med bonusar på 2 miljoner euro (20 miljoner kronor).
20-åringen ska, enligt Sky Sports, resa till England inom 48 timmar för att genomföra läkarundersökning.
Alex Toth noteras för ett mål och två framspel på 14 matcher i den ungerska högstaligan.
