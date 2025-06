Uppgifter: Bournemouth värvar Truffert

Bournemouth jagar ersättare till Milos Kerkez.

Nu uppges Adrien Truffert klar för klubben.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Bournemouth har gjort klart med Adrien Truffert.

Vänsterbacken uppges ha skrivit på för Premier League-klubben och ska ha fullföljt sin läkarundersökning. Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.

🚨🍒 Adrien Truffert has signed five year deal at Bournemouth. Details: €13.5m fixed fee, €3.5m add-ons, 10% sell-on clause to Rennes.

Medical completed, presentation next week and here we go, confirmed.

⏳🏁 Kerkez will become Liverpool player soon, as reported. pic.twitter.com/fMtmt3M3nN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025