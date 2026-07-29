Lundgren om Boudris flytt: ”Förstår om de har åsikter”

Gustav Lundgren är långtidsskadad och Amin Boudri har skrivit på för en rival efter halvåret i MLS.

Gais två stora affischnamn i fjol har drabbat olika öden i år och i Studio Allsvenskan ger Lundgren sin bild på Boudris rekordflytt till Hammarby.

– Jag förstår om supportrar har åsikter om det, men jag är inte grinig på honom. Han är en otrolig spelare och person, säger Lundgren.

Foto: Bildbyrån

När Gais chockade alla genom att sluta trea i förra årets allsvenska var det också tre spelare som stack ut: skytteligavinnare Ibrahim Diabate, bolltrollare Amin Boudri och landslagsman Gustav Lundgren.

För Lundgren blev ju landslagsman under fjolårshösten och låg också bakom det mål i mars som skickade Sverige till VM.

Alla vet vad som hände sedan. Hälsenan gick av på uppvärmningen mot Djurgården i allsvenska premiären och såväl drömmen om VM som den allsvenska säsongen var över.

Diabate å sin sida lånades ut till La Liga-klubben Alavés i vintras och även om spanjorerna inte vill behålla ivorianen permanent verkar det heller inte vara aktuellt att han ska återvända till Gais då en flytt till Mellanöstern nyligen sprack i sista stund.

Och så har vi Boudri som såldes för stora pengar till Los Angeles FC i januari – men som bara halvåret senare återvände till allsvenskan.

Men inte till Gais. Nej i stället har han bytt grönsvart i Göteborg mot grönvitt i Stockholm när Hammarby slantade upp närmare 40 miljoner kronor för 21-åringen.

Nu ger Lundgren sin syn på Boudris flytt till Bajen.

– Det är inte roligt för någon annan i allsvenskan än Hammarby. Han är en otrolig spelare och person. Han var lätt topp 5 bästa spelare i allsvenskan förra året, säger Lundgren i Studio Allsvenskan och fortsätter:

– Det är en otrolig värvning som Hammarby gör, han kommer göra det otroligt bra där. Jag är glad för Amins skull, att han hamnat på en bra plats. Det verkar ju inte som han trivdes så bra i Los Angeles.

Som Lundgren är inne på berättade Boudri efter att han skrivit på för Bajen att han inte tyckte om livet i Kalifornien:

”De flesta hade gillat att bo i LA, men jag ville inte vara där”, sa Boudri till FotbollDirekt i torsdags.

”Då hade han säkert varit sugen på Gais också”

Lundgren fortsätter kring Boudris återkomst till Stockholm där han har rötterna ifrån.

– Jag vet att han älskar att hänga med sina grabbar, han var ju mycket i Stockholm när han spelade i Gais också (skratt). När Hammarby kom in i bilden förstod jag rätt snabbt att han var sugen på att ha sina grabbar nära, i stället för att flytta till Molde eller Bröndby som det också ryktades om. Att Boudri är dyrast allsvenska värvningen någonson är kul och häftigt. Han kommer leverera och han får vara bra i alla matcher utom mot oss, säger Lundgren skämtsamt innan han utvecklar.

– Jag kan inte säga att jag reagerade på flytten. Jag förstår om supportrar har åsikter om det, men han var i Gais i två säsonger och man kan då inte räkna med vad som helst och det hade kanske inte varit möjligt ändå. Hade Gais haft samma ekonomiska förutsättningar som Bajen hade säkert vi varit med i bilden också. Jag ska inte lägga orden i hans mun, men då hade han säkert varit sugen på Gais också. Men jag är inte grinig på honom. Han får nu vara på en plats han trivs på och nu får vi njuta att se honom på planen igen, konstaterar Lundgren.

Fonot: Boudri kom till Gais från Venezia inför 2024 års allsvenska och svarade för totalt åtta mål på 51 matcher i klubben. I söndags gjorde han debut för sin nya klubb Hammarby i 1-1-matchen mot BP och hamnade då direkt i fokus.