Uppgifter: Brage väntas sälja succéspelaren

Gustav Nordh, 26, väntas lämna Brage.

Enligt uppgifter är han ytterst nära att lämna för norska Lilleström.

Gustav Nordh. Foto: Bildbyrån

Sedan ankomsten från Gif Sundsvall förra året har 26-åriga Gustav Nordh gjort storsuccé i Brage i superettan. I år har yttern noterats för sju mål och fem assists på 14 matcher under vårsäsongen – och succén har medfört intresse.

Enligt Sportbladet är 26-åringen ”ytterst nära” en flytt till Norge och Lilleström SK i högstaligan. Klubbarna sägs redan vara överens om en övergång och Nordh väntas skriva på för Lilleström inom den närmsta tiden, skriver tidningen. Hur hög prislappen blir framgår inte av uppgifterna.

I den norska klubben skulle Gustav Nordh bli lagkamrat med bland annat den tidigare IFK Göteborg-målvakten Pontus Dahlberg, Linus Alperud och Camil Jebara. Lilleström ligger på fjärde plats i den norska högstaligan efter elva omgångar.