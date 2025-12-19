Uppgifter: Brännström ute ur bilden – får inte Kups-jobbet

Andreas Brännström uppgavs vara så gott som klar för finska Kups.

Nu har klubben gjort en tvärvändning och går i stället för Miika Nuutinen.

Det rapporterar finska Savon Sanomat.

Foto: Bildbyrån

Tidigare uppgifter från Expressen gjorde gällande att Andreas Brännström var nära att ta över de finska mästarna Kups. Svensken väntades skriva på kontraktet inom kort.

Nu ser jobbet ut att rasa för ”Brännan”. Enligt den finska tidningen Savon Sanomat har Kups valt att nobba Brännström. I stället kommer klubben att anställa HJK-tränaren Miika Nuutinen.

Expressen rapporterar vidare att anledningen till att Brännström inte fick Kups-jobbet var att det fanns oenigheter i svenskens kontrakt och att klubben inte tillät honom ta med en egen assisterande tränare.