Uppgifter: Brasilien vill förlänga med Carlo Ancelotti
Han har bara varit där sedan i somras.
Nu menar O Globo att Brasiliens förbund vill förlänga Carlo Ancelottis kontrakt.
Detta fram till sommaren 2030.
Carlo Ancelotti tog, efter en mycket framgångsrik era med Real Madrid, över det brasilianska landslaget under sommaren.
Sedan dess har Brasilien tagit sig till VM i Nordamerika nästa sommar, där Ancelotti kommer att vara förbundskapten.
Efter det går italienarens kontrakt ut, men inte om förbundet får bestämma.
Enligt tidningen O Globo vill de nämligen förlänga Ancelottis kontrakt fram till sommaren 2030. Detta uppges även vara någonting som det brasilianska förbundet försöker övertyga 66-åringen om redan nu.
Det framstår alltså som att Brasilien vill se Ancelotti leda deras landslag under de kommande två VM-slutspelen.
