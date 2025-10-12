Uppgifter: Brasilien vill förlänga med Carlo Ancelotti

Han har bara varit där sedan i somras.

Nu menar O Globo att Brasiliens förbund vill förlänga Carlo Ancelottis kontrakt.

Detta fram till sommaren 2030.

Foto: Bildbyrån

Carlo Ancelotti tog, efter en mycket framgångsrik era med Real Madrid, över det brasilianska landslaget under sommaren.

Sedan dess har Brasilien tagit sig till VM i Nordamerika nästa sommar, där Ancelotti kommer att vara förbundskapten.

Efter det går italienarens kontrakt ut, men inte om förbundet får bestämma.

Enligt tidningen O Globo vill de nämligen förlänga Ancelottis kontrakt fram till sommaren 2030. Detta uppges även vara någonting som det brasilianska förbundet försöker övertyga 66-åringen om redan nu.

Det framstår alltså som att Brasilien vill se Ancelotti leda deras landslag under de kommande två VM-slutspelen.