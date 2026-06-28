Uppgifter: Brighton vävar Struijk

Brighton ser ut att värva mittback.

Den engelska klubben är nära Pascal Struijk.

Det uppger transferjournalisten Fabizio Romano.

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Brighton ser ut att ha hittat ersättaren till nederländske Jan Paul van Hecke.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är Premier League-klubben överens med Leeds om en värvning av mittbacken Pascal Struijk. Övergångssumman uppges landa på 20 miljoner pund, motsvarande drygt 250 miljoner kronor.

Struijk har tillhört Leeds sedan 2017 och står noterad för 196 matcher i klubbens A-lag. Under den gångna säsongen var 26-åringen en ordinarie spelare i startelvan och har dessutom gjort tre landskamper för Nederländerna.

I Brighton spelar sedan tidigare den svenske landslagsmittfältaren Yasin Ayari.