Uppgifter: Bud har nobbats på succésvensken

Oliver Hintsa drar till sig intresse.

KFUM Oslo har lagt ett bud som dock ska ha nobbats.

Detta rapporterar fotbolltransfers.com.

Foto: Bildbyrån

Oliver Hintsa imponerade stort i OBOS-ligaen den gångna säsongen.

Totalt blev det 14 mål och fem assist på 26 matcher och detta har medfört att han drar till sig intresse.

Fotbolltransfers.com rapporterar att nu att KFUM Oslo lagt ett bud på 25-åringen, detta har dock nobbats hans nuvarande klubb Sogndal enligt uppgifter.

KFUM Oslo uppges samtidigt förberedda ett nytt bud.

Hintsa har kontrakt med klubben över 2026.