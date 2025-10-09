Uppgifter: Bundesliga-svensken aktuell för utlån

Erik Ahlstrand är ratad i St. Pauli.

Nu kan svensken lämna i januari.

Det rapporterar Hamburger Abendblatt.

Erik Ahlstrand anslöt till St. Pauli vintern 2024. Väl i den tyska klubben har det varit svårt för svensken att ta en startplats i laget. Faktum är att han ännu inte har fått starta en match.

Nu skriver Headlines, som refererar till Hamburger Abendblatt, att Ahlstrand är aktuell för att lånas ut. Enligt tidningen kommer inget officiellt beslut att tas för än i december.

Ahlstrand har fått spendera mest tid i klubbens U23-lag.