Uppgifter: Caicedo nära nytt långtidsavtal med Chelsea

Chelseas mittfältsmotor Moisés Caicedo ser ut att förlänga sin sejour i klubben.

Enligt uppgifter är ett nytt kontrakt redan på plats.

Moisés Caicedo anslöt till Chelsea sommaren 2023 från Brighton & Hove Albion i en rekordaffär.

Sedan flytten till London har den ecuadorianske landslagsmannen vuxit ut till en viktig kugge på mittfältet och tagit en självklar plats i startelvan.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är Chelsea och Caicedo nu överens om ett nytt kontrakt som sträcker sig till 2033. Det innebär en ytterligare förlängning av det redan långsiktiga avtal han skrev på vid övergången från Brighton.