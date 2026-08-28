Uppgifter: Cajuste kan lämna Napoli – förhandlingar med La Liga-klubb
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Jens Cajuste uppges vara på väg bort från Napoli.
Nu kan en flytt till Spanien bli aktuell för den svenske mittfältaren.
Jens Cajuste ser ut att kunna lämna Napoli i sommar – och nästa destination kan bli Spanien.
Enligt Radio Marca har La Liga-nykomlingen Málaga inlett förhandlingar om en värvning av den svenske mittfältaren. Någon överenskommelse ska dock ännu inte vara nära.
Tidigare har även Torino visat intresse för 27-åringen, där diskussionerna främst har handlat om ett lån med köpoption. Napoli uppges samtidigt helst vilja sälja Cajuste permanent.
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