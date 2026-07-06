Uppgifter: Callum Wilson nära Brentford

Callum Wilson, 34, ser ut att lämna West Ham.

Han är nära Brentford.

Det uppger BBC.

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Callum Wilsons West Ham tvingas lämna Premier League för spel i Championship.

Nyligen gick anfallarens kontrakt med Londonklubben ut, och enligt BBC är han nu nära en övergång till Brentford. Avtalet väntas gälla över ett år och affären uppges kunna bli klar redan under veckan.

Brentford slutade den gångna säsongen på nionde plats i Premier League.