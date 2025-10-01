Uppgifter: Cannavaro kan ta över Uzbekistans landslag

Han har vunnit VM och Ballon d’Or som spelare.

Nu kan Fabio Cannavaro bli förbundskapten för Uzbekistans landslag.

Det rapporterar transferspecialisten Fabrizio Romano.

År 2012 lade Fabio Cannavaro, 52, skorna på hyllan efter en spelarkarriär där han bland annat vann VM-guld och tog hem priset som världens bästa spelare år 2006.

Som tränare har 52-åringen bland annat bockat av uppdrag i Al-Ahli, kinesiska Guangzhou, saudiska Al-Nassr, det kinesiska landslaget, Benevento, Udinese och Dinamo Zagreb.

De sistnämnda fick han lämna i början av september – efter bara 14 matcher med laget.

Nu skriver transferspecialisten Fabrizio Romano att italienaren kan vara på väg att ta sig an ett nytt jobb. Detta då han för samtal om att ta över Uzbekistans landslag.

För att Cannavaro ska kunna ta över det uzbekiska landslaget måste dock förbundet sparka den nuvarande tränaren, Timur Kapadze.