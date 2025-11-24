Uppgifter: Casemiro kan stanna i United

Casemiro, 33, har ryktats bort från Manchester United.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano kan brasilianaren stanna.

Foto: Bildbyrån

Casemiro sitter på ett utgående kontrakt med Manchester United som löper ut nästa år. Under de senaste veckorna har det varit många rykten kring hans framtid i klubben. Men nu kommer en vändning.

Transferspecialisten Fabrizio Romano menar att Manchester United kan erbjuda 33-åringen ett nytt kontrakt. Men då behöver brasilianaren gå ner i lön. I dag tjänar han cirka 300 000 pund (vilket motsvarar ungefär 3,7 miljoner kronor).

Casemiro har startat 10 matcher i Premier Leauge denna säsongen.