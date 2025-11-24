Uppgifter: Casemiro kan stanna i United
Casemiro, 33, har ryktats bort från Manchester United.
Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano kan brasilianaren stanna.
Casemiro sitter på ett utgående kontrakt med Manchester United som löper ut nästa år. Under de senaste veckorna har det varit många rykten kring hans framtid i klubben. Men nu kommer en vändning.
Transferspecialisten Fabrizio Romano menar att Manchester United kan erbjuda 33-åringen ett nytt kontrakt. Men då behöver brasilianaren gå ner i lön. I dag tjänar han cirka 300 000 pund (vilket motsvarar ungefär 3,7 miljoner kronor).
Casemiro har startat 10 matcher i Premier Leauge denna säsongen.
