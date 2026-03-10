Uppgifter: Cesc Fàbregas kan ta över Real Madrid

Han har gjort braksuccé med Como under de senaste åren.

Nu görs Cesc Fàbregas aktuell för att ta över Real Madrid.

Det rapporterar journalisten Jorge Picon.

Foto: Bildbyrån

Efter en lång och ärofylld karriär som spelare tog Cesc Fàbregas, 38, över italienska Como under sommaren 2024.

Där var han med och tog upp det norditalienska laget till högstaligan under sin första säsong och slåss i dag om en Europaplats i Serie A.

Succén i Lombardiet har också gjort att andra klubbar har fått upp ögonen för spanjoren.

En av dessa sägs vara Real Madrid.

Enligt El Desmarque-journalisten Jorge Picon har ”Los Blancos” sportsliga ledning uppfattat Fabregas som en kandidat att ta över klubben på permanent basis i sommar.

Skulle en flytt bli aktuell kommer den att vara något kontroversiell då Fabregas är katalan och fostrad i FC Barcelona.

I dag leds Real Madrid av Álvaro Arbeloa som tog över klubben efter att Xabi Alonso sparkades i januari.