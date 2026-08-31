Uppgifter: Championship-klubb budar på Kusi Asare

Jonah Kusi Asare kan vara på väg bort från Fulham.

Sky Sports uppger att Preston North End lagt ett bud på svensken.

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Jonah Kusi Asare skrev på ett permanent avtal med Fulham i juni från Bayern München efter att ha varit utlånad över den föregående säsongen. Frågan är om svensken blir kvar särskilt länge i London.

Enligt Sky Sports har Preston North End i Championship lagt ett bud på 19-åringen. Vid en flytt skulle Kusi Asare konkurrera med den tidigare Hammarby-anfallaren Jusef Erabi, som anslöt till klubben inför årets säsong.

Jonah Kusi Asare sitter på ett femårskontrakt med Fulham där han har spelat totalt tio tävlingsmatcher. Anfallaren är även noterad för en handfull matcher för klubbens akademilag.