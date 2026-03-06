Uppgifter: Championship-klubbar visade intresse för succésvensken

Oscar Sjöstrand imponerar stort i SC Cambuur.

Nu kommer rapporter om att han hade kunnat lämna klubben i januari.

Bland annat klubbar från Championship ska ha varit intresserade.

Foto: Alamy

Oscar Sjöstrand lämnade Sandvikens IF för nederländska SC Cambuur i somras och i Nederländerna har han imponerat.

Hittills har det blivit nio mål och sex assist på 28 matcher i den nederländska andraligan och hans fina prestationer har inte gått obemärkt förbi.

Nederländska Omrop Fryslân rapporterar nämligen att större klubbar visade intresse för succésvensken under januarifönstret, bland annat ska klubbar från engelska Championship ha varit intresserade.

Någon flytt blev det som bekant inte, men det verkar inte Sjöstrand vara allt för missnöjd över.

– Jag vill spela för Cambuur, det är mitt lag och vad jag vill fokusera på. Jag har ett kontrakt här och jag vill helt enkelt stanna, säger han till tidningen enligt Fotbollskanalen.

Sjöstrand har kontrakt med den nederländska klubben fram till sommaren 2028.