Uppgifter: Chelsea förlänger med Caicedo

Moises Caicedo ser ut att belönas.

Mittfältaren uppges förlänga kontraktet med Chelsea.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Moises Caicedo anslöt till Chelsea sommaren 2023. Sedan dess har ecuadorianen visat sig vara en nyckelspelare för Londonklubben och nu uppges han bli kvar längre.

Enligt Sky Sports kommer Chelsea att erbjuda Caicedo ett nytt kontrakt i samband med hans framgångar. Mittfältaren sitter redan på ett kontrakt till 2031 men Londonklubben vill säkra upp honom rejält.

Sky Sports uppger att det finns en möjlighet att förlänga avtalet med tolv månader, det vill säga, till 2032.

Caicedo står noterad för sju mål och elva assist på 114 matcher i Chelsea-tröjan.