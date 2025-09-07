Uppgifter: Chelsea har fått jättebud på brassen

Chelsea-mittfältaren Andrey Santos ser ut att kunna säljas.

Saudiarabiska Al-Qadsiah har nämligen lagt ett stort bud på honom.

De uppges ha erbjudit nästan 60 miljoner pund för 21-åringen.

Andrey Santos noterades för tio mål och fyra assist på 32 matcher på lån hos Strasbourg förra säsongen.

Nu är han dock tillbaka i Chelsea, frågan är dock om han är det för att stanna.

Brittiska Mirror rapporterar nämligen att Londonklubben fått ett tungt bud på den 21-årige mittfältaren från Brasilien.

Enligt tidningen har saudiarabiska Al-Qadsiah lagt ett bud värt 59,5 miljoner pund, det vill säga en bit över 750 miljoner kronor.

Santos har kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2030 och står den här säsongen noterad för tre inhopp i Premier League.