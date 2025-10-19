Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Chelsea i förarsätet gällande konkurrentens stjärna

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Morgan Rogers fortsätter att dra till sig intresse.
Nu kommer uppgifter om att Chelsea är i förarsätet gällande Aston Villa-stjärnan.
Detta rapporterar Caught Offside.

Foto: Bildbyrån

Morgan Rogers gjorde otrolig succé i Aston Villa förra säsongen och även under inledningen av den här säsongen har engelsmannen imponerat bitvis.

Redan i somras ryktades det friskt kring 23-åringen, men någon flytt från Birmingham-klubben blev det inte.
Hur länge han nu blir kvar i Aston Villa är dock osäkert.

Brittiska Caught Offside rapporterar i varje fall att om en flytt skulle bli aktuell inom det närmaste så är det Chelsea som ligger bäst till.
Enligt uppgifter är placerar sig Londonklubben i förarsätet gällande en värvning av Rogers.

23-åringen som kom till Aston Villa förra vintern har kontrakt med klubben fram till sommaren 2030.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt