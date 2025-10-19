Uppgifter: Chelsea i förarsätet gällande konkurrentens stjärna

Morgan Rogers fortsätter att dra till sig intresse.

Nu kommer uppgifter om att Chelsea är i förarsätet gällande Aston Villa-stjärnan.

Detta rapporterar Caught Offside.

Foto: Bildbyrån

Morgan Rogers gjorde otrolig succé i Aston Villa förra säsongen och även under inledningen av den här säsongen har engelsmannen imponerat bitvis.

Redan i somras ryktades det friskt kring 23-åringen, men någon flytt från Birmingham-klubben blev det inte.

Hur länge han nu blir kvar i Aston Villa är dock osäkert.

Brittiska Caught Offside rapporterar i varje fall att om en flytt skulle bli aktuell inom det närmaste så är det Chelsea som ligger bäst till.

Enligt uppgifter är placerar sig Londonklubben i förarsätet gällande en värvning av Rogers.

23-åringen som kom till Aston Villa förra vintern har kontrakt med klubben fram till sommaren 2030.