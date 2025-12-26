Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Chelsea-ikonen kan ta över Oxford

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

John Terry har aldrig varit huvudtränare efter sin spelarkarriär.
Nu görs han aktuell för att ta över Oxford United i The Championship.
Det uppger The Sun.

Foto: Bildbyrån

Den före detta mittbacken John Terry spelade hela 717 matcher för Chelsea under sin proffskarriär och är den näst mesta spelaren i klubbens historia.

Efter karriären har 45-åringen växlat över till att bli tränare. Under tre år var han assisterande till Dean Smith i Aston Villa och när han lämnade det uppdraget trodde han att han skulle få förtroendet som huvudtränare någonstans.

Det fick han inte, och var tydlig med sin åsikt efter det.

– Jag tror att jag skulle vara en riktigt bra huvudtränare. Efter 22 år som spelare lär man sig tillräckligt för att kunna leda ett lag, sade Terry i slutet av oktober.

Nu kan också engelsmannens dröm gå i uppfyllelse. Enligt tabloiden The Sun är han en av kandidaterna till att ta över Oxford United i The Championship. Detta tillsammans med den förre Rangers-tränaren Michael Beale, som uppges vara favorit till jobbet.

Oxford United befinner sig för närvarande på en 21:a-plats i den engelska andradivisionen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt