Uppgifter: Chelsea-ikonen kan ta över Oxford

John Terry har aldrig varit huvudtränare efter sin spelarkarriär.

Nu görs han aktuell för att ta över Oxford United i The Championship.

Det uppger The Sun.

Foto: Bildbyrån

Den före detta mittbacken John Terry spelade hela 717 matcher för Chelsea under sin proffskarriär och är den näst mesta spelaren i klubbens historia.

Efter karriären har 45-åringen växlat över till att bli tränare. Under tre år var han assisterande till Dean Smith i Aston Villa och när han lämnade det uppdraget trodde han att han skulle få förtroendet som huvudtränare någonstans.

Det fick han inte, och var tydlig med sin åsikt efter det.

– Jag tror att jag skulle vara en riktigt bra huvudtränare. Efter 22 år som spelare lär man sig tillräckligt för att kunna leda ett lag, sade Terry i slutet av oktober.

Nu kan också engelsmannens dröm gå i uppfyllelse. Enligt tabloiden The Sun är han en av kandidaterna till att ta över Oxford United i The Championship. Detta tillsammans med den förre Rangers-tränaren Michael Beale, som uppges vara favorit till jobbet.

Oxford United befinner sig för närvarande på en 21:a-plats i den engelska andradivisionen.



