Uppgifter: Chelsea jagar Juventus-stjärnan

Juventus vill förlänga med Kenan Yildiz.

Samtidigt Chelsea intresse för turken.

Det rapporterar Tuttosport.

Foto: Alamy

Kenan Yildiz går starkt i Juventus. Det har tidigare rapporterats om att flera engelska storklubbar jagar 20-åringen. Klubbarna i fråga är Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City och Manchester United.

Nu rapporterar italienska Tuttosport att Juventus vill förlänga med Yildiz men även att Chelsea har kommit med ett lukrativt erbjudande.

Enligt tidningen ska Londonklubben vara villiga att ge honom tio miljoner om året, vilket motsvarar 110 miljoner kronor.

Kenan Yildiz nuvarande kontrakt med Juventus sträcker sig till 2029.