Uppgifter: Chelsea kan kapa Pedro-affär med Newcastle

Newcastle har sett ut att förstärka sin trupp med Brightons João Pedro.

Nu kan en annan klubb gå in och kapa affären.

Enligt The Sun har Chelsea gett sig in i jakten och förbereder ett bud.

Sedan sommaren 2023 har brassen João Pedro spelat för Brighton & Hove Albion FC då han lämnade Watford.

I ”The Seagulls” har anfallaren spelat 70 matcher i vilka han 30 mål och tio assist. Det har i sin tur gjort att flera konkurrenter i Premier League har fått upp ögonen för honom.

En av dessa klubbar är Newcastle som har sett ut att leda jakten på 23-åringens signatur. Detta i en affär värd över 60 miljoner pund, eller 778 miljoner kronor.

Nu ska dock en annan klubb, enligt The Sun, ha gett sig in i jakten på Pedro. Det handlar om Chelsea vars klubbledning uppges vara imponerade av brassen och kan tänka sig att göra en framstöt kring hans signatur.

Enligt uppgifterna ska dock inga förhandlingar ännu har påbörjats.

I Brighton har João Pedro kontrakt till och med sommaren 2028.