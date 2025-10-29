Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Chelsea kan låna från Barcelona i vinter

Marc-Andre ter Stegen väntas vara tillbaka på fotbollsplan i januari.
Då kan det bli en flytt till Chelsea.
Londonklubben uppges kunna tänka sig att ta burväktaren på lån.

Foto: Bildbyrån

Marc-Andre ter Stegens framtid i FC Barcelona är osäker.
Nyligen kom det även rapporter om att Manchester United, Chelsea och Tottenham har erbjudits målvakten inför januarifönstret.
En av Premier League-klubbarna ser även ut att eventuellt ha nappat.

Teamtalk rapporterar nämligen att Chelsea ska vara intresserade av att plocka den tyske burväktaren på lån i kommande januarifönster.

Ter Stegen jobbar sig just nu tillbaka till planen efter en ryggoperation och han har tidigare rapporterats först vara redo för spel igen i januari.

