Uppgifter: Chelsea lägger nytt på Chavarria

Chelsea är redo att lägga ett nytt bud på vänsterbacken Pep Chavarria, 28.

Rayo Vallecano har tidigare avvisat storklubbens bud men nu väntas nytt bud.

Det rapporterar Marca.

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Chelsea intensifierar jakten på Rayo Vallecanos vänsterback Pep Chavarria.

Enligt tidigare uppgifter ska Premier League-klubben redan ha kommit överens med spanjoren om de personliga villkoren, men ett inledande bud på omkring 100 miljoner kronor ska ha avvisats av Rayo Vallecano.

Nu rapporterar spanska Marca att Chelsea förbereder ett nytt bud värt 25 miljoner euro, motsvarande cirka 276 miljoner kronor, inklusive bonusar. Rayo Vallecano uppges dock kräva 25 miljoner euro plus bonusar för att släppa vänsterbacken, vilket innebär att förhandlingarna mellan klubbarna fortsätter.