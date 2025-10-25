Uppgifter: Chelsea på jakt efter Zion Suzuki

Chelsea letar efter en ny målvakt – och blickarna riktas nu mot Italien.

Enligt Corriere dello Sport är Parmas japanske landslagskeeper Zion Suzuki aktuell för en flytt till Londonklubben.

Foto: Bildbyrån

Chelsea uppges ha riktat blickarna mot Serie A och Parmas japanske målvakt Zion Suzuki.

Enligt Corriere dello Sportöverväger Londonklubben att värva 23-åringen som potentiell ersättare till Robert Sánchez.

Milan ska samtidigt också vara intresserat av Suzuki, vilket kan bana väg för en kamp mellan storklubbarna om hans underskrift.

Den USA-födde målvakten har gjort 44 matcher för Parma sedan övergången från Urawa Red Diamonds förra sommaren och har dessutom noterats för 21 A-landskamper med Japan.



Enligt tidningen studerar han engelska för att vara redo inför en möjlig flytt till Premier League.