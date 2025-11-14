Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: Chelsea värvar supertalang

Nilo Ek
Chelsea värvar inför framtiden.
Deinner Ordonez, 16, ansluter till klubben i januari 2028.
Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Deinner Ordonez har ännu inte gjort en seniormatch. Den 16-årige mittbackstalangen spelar til vardags i ecuadorianska Independiente del Valle.

Nu rapporterar transfergurun Fabrizio Romano att Ordonez ansluter till Chelsea i januari 2028. Samtidigt har det varit dragkamp om talangen där ytterligare tre klubbar har jagat honom.

En klubb som tidigare har kopplats ihop med talangen är Liverpool.


