Uppgifter: Chelsea vill ha VM-spelare

Chelsea vill förstärka truppen.

Londonklubben jagar VM-spelaren Kerim Alajbegovic, 18.

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Chelsea har nått en överenskommelse med den bosniske 18-åringen Kerim Alajbegovic, uppger transferexperten Nicolò Schira.

Leverkusen-talangen ska ha accepterat de personliga villkoren och väntas skriva på ett kontrakt som sträcker sig till 2033.

Klubbarna har ännu inte kommit överens, men Chelsea uppges vara redo att lägga ett bud på drygt 460 miljoner kronor för att övertyga den tyska klubben om en försäljning.

Alajbegovic är född i Köln, men har representerat Bosnien och Hercegovina på samtliga ungdomsnivåer från U15 och upp till A-landslaget. Debuten för seniorlandslaget kom i augusti 2025.

18-åringen deltog i sommarens VM och noterades för ett mål under mästerskapet.