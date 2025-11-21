Uppgifter: Chelsea vill stoppa Jørgensen-exit

Chelsea håller hårt i sina spelare.

Londonklubben kommer inte att låna ut målvakten Filip Jørgensen i januari.

Detta enligt The Mirror.

Foto: Alamy

Filip Jørgensen är andravalet bakom Robert Sanchez mellan Chelseas stolpar. Dansken har tidigare ryktats bort för att få mer speltid om Danmark tar sig till VM 2026.

Men en flytt ser det inte ut att bli för målvakten.

Enligt The Mirror kommer Chelsea att sätta stopp för att Jørgensen ska lämna i janauri.

Målvakten står noterad för endast tre starter i alla tävlingsmatcher för Chelsea den här säsongen.

Filip Jørgensen är född i Sverige och har representerat det svenska U16- och U17-landslaget. Numera spelar han för det danska representerar han Danmark.