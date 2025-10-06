Uppgifter: Chelsea vill värva dyrt från konkurrent

Antoine Semenyo drar till sig intresse.

Chelsea uppges vilja värva Bournemouth-stjärnan.

Toppklubben ska även vara beredd att betala 78 miljoner pund.

Foto: Bildbyrån

Antoine Semenyo har stått för en fantastisk säsongsinledning i Premier League.

Ghananen står noterad för sex mål och tre assist på sju omgångar och detta har fått större klubbar att få upp ögonen för honom.

Spanska Fichjaes rapporterar nämligen om att Chelsea vill värva 25-åringen. Londonklubben uppges även vara beredd med stora pengar.

Enligt uppgifterna så ska Chelsea vara villiga att betala 78 miljoner pund för ghananen, det vill säga 948 miljoner kronor.

Bournemouth är samtidigt inte stressade att sälja Semenyo, han har nämligen kontrakt med klubben över sommaren 2025.