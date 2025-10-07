Uppgifter: Chelsea vill värva från Barca – bud förbereds

Chelsea vill fortsatt plocka Marc Casadó.

Nu uppges ett bud förberedas på Barcelona-spelaren.

Detta rapporterar The Daily Briefing.

Foto: Bildbyrån

Marc Casadó slog igenom i FC Barcelona ifjol, men när nyckelspelare nu kommit tillbaka från skador har speltiden minskat för den defensive mittfältaren.

Detta ser ut att få den engelska toppklubben Chelsea att agera.

The Daily Briefing rapporterar att Londonklubben alltjämt fortsatt är ute efter mittfältaren och att ett bud förbereds.

Enligt uppgifterna så ska Chelsea vara villiga att erbjuda mellan 30 till 35 miljoner euro för mittfältaren i kommande vinterfönster.

Det motsvarar mellan 328 och 387 miljoner kronor.

FC Barcelona ska helst vilja behålla 22-åringen, men enligt uppgifterna kan klubben vara beredda att sälja honom, detta på grund av deras ansträngda ekonomi.