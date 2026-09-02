Uppgifter: Chelsea vill värva kontraktlös spelare

Chelsea kan fortfarande värva trots att Premier League-fönstret har stängt.

Enligt uppgifter har Londonklubben nu kontaktat den kontraktslöse veteranen Georginio Wijnaldum.

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Transferfönstret i Premier League har stängt, men klubbarna har fortfarande möjlighet att värva spelare som står utan kontrakt.

Det är en möjlighet Chelsea nu uppges överväga efter den strandade affären för Lamine Camara och försäljningen av Enzo Fernández till Manchester City.

Enligt Foot Mercato har Chelsea riktat blickarna mot den rutinerade mittfältaren Georginio Wijnaldum, 35. Kontakter ska redan ha etablerats mellan parterna.

Den tidigare Liverpool-spelaren lämnade i somras saudiska Al-Ettifaq efter att ha brutit sitt kontrakt med klubben.