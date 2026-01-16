Uppgifter: Chelsea vill värva mittback

Chelsea vill värva en försvarare.

Rennes Jeremy Jacquet uppges vara på Londonklubbens radar.

Det rapporterar Sky Sports.

Chelsea vill stärka upp i defensiven. Enligt Sky Sports kommer klubben att värva en mittback innan januarifönstret stänger.

Sky Sports uppger därtill att Rennes-försvararen Jeremy Jacquet är en av prioriteringarna. fransmannens kontrakt med Rennes löper ut sommaren 2029.

Chelsea ska även vara sugna på att plocka in en mittfältare och en anfallare under januari.

Chelsea ligger åtta i Premier League.