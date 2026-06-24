Uppgifter: Chelsea visar intresse för VM-svensken

Gabriel Gudmundsson, 27, uppvaktas av en gigant.

Enligt uppgifter visar Chelsea intresse för den svenske ytterbacken.

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Gabriel Gudmundsson blev snabbt en given startspelare i Leeds United den gångna säsongen. Den svenske försvararen noterades för 32 framträdanden i ligan.

Gudmundssons säsong har gjort ett starkt avtryck och nu har intresset växt kring honom. Enligt Expressen visar Premier League-jätten Chelsea intresse för svensken. En flytt uppges vara möjlig om Chelsea är villiga att lägga rätt bud.

Londonklubben har nyligen tappat vänsterbacken Marc Cuccurella till Real Madrid och är på jakt efter en ersättare.

27-åringen befinner sig för närvarande med det svenska landslaget i VM i USA. Han har startat i Sveriges två inledande matcher.

Gudmundssons avtal med Leeds sträcker sig till 2029.