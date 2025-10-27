Uppgifter: Chelseas möjliga ”fördel” i jakten på Karl

Bayern Münchens Lennart Karl, 17, är eftertraktad av flera klubbar.

Där kan Chelsea ha en fördel i jakten på tysken.

Det rapporterar Bild.

Foto: Alamy

Lennart Karl blev historisk när han som 17-åring blev Bayern Münchens yngste målskytt i Champions League när det tyska laget vann mot Club Brugge med 40.

Karls succé har lett till att flera storklubbar har fått upp ögonen för honom. Däribland Manchester City, Arsenal och Chelsea. Samtliga klubbar ska ha haft scouter på plats för att bevaka 17-åringen på plats.

Chelsea har, enligt tyska Bild, en fördel i jakten på Karl. Nämligen att den förre Chelsea-spelaren Michael Ballack är talangens representant. Samtidigt rapporterar Bild att det ännu är oklart om relationen kan påverka Karls framtida klubbval. Ballack var även med och förhandlade karls senaste kontrakt med Bayern.

Karls kontrakt med Bayern München sträcker sig till sommaren 2028.