17-åringen historisk – yngste målskytten någonsin

Bayern Münchens supertalang Lennart Karl, 17, slog till.

Då blev han den yngste tysken någonsin att göra mål i CL.

Foto: Alamy

Det var efter bara fem minuter av onsdagskvällens Champions League-match mot Club Brugge som Bayern Münchens talangfulle 17-åring slog till. Lennart Karl stod för en soloräd och dunkade dit ett jätteskott som sköt Bayern upp i ledning.

Då blev talangen historisk.

Enligt sajten Transfermarkt blev Karl den yngste tysken någonsin att göra ett mål i Champions League. Samtidigt blev han Bayern Münchens yngste målskytt i CL genom tiderna.

– Om han fortsätter så här kommer han att få sina chanser under hela säsongen, sa tränaren Vincent Kompany till Uefa efter matchen.

Bayern München vann matchen mot Club Brugge med 4–0.