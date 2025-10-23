17-åringen historisk – yngste målskytten någonsin
Bayern Münchens supertalang Lennart Karl, 17, slog till.
Då blev han den yngste tysken någonsin att göra mål i CL.
Det var efter bara fem minuter av onsdagskvällens Champions League-match mot Club Brugge som Bayern Münchens talangfulle 17-åring slog till. Lennart Karl stod för en soloräd och dunkade dit ett jätteskott som sköt Bayern upp i ledning.
Då blev talangen historisk.
Enligt sajten Transfermarkt blev Karl den yngste tysken någonsin att göra ett mål i Champions League. Samtidigt blev han Bayern Münchens yngste målskytt i CL genom tiderna.
– Om han fortsätter så här kommer han att få sina chanser under hela säsongen, sa tränaren Vincent Kompany till Uefa efter matchen.
Bayern München vann matchen mot Club Brugge med 4–0.
