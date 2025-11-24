Uppgifter: Christensen kan gå till Al-Nassr

Enligt den spanska tidningen Sport kan Christensen lämnar Barcelona.

Uppgifterna säger att Al-Nassr ska vara intresserade av dansken Andreas Christensen.

Foto: Bildbyrån

Andreas Christensen anslöt till Barcelona 2022 och har haft några framgångsrika år med klubben.

Dansken har ett kontrakt som går ut och enligt uppgifterna så tyder mycket på att han lämnar klubben.

Tidningen rapporterar att saudiska Al-Nassr ska vara intresserade av Christensen.