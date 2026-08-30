Uppgifter: Christoffersson nära Thun

Örgryte ser ut att sälja sin stora stjärna Noah Christoffersson, 27.

Han uppges vara nära Thun, vilket Expressen rapporterar.

Foto: Bildbyrån

Örgryte är nära att sälja anfallaren Noah Christoffersson till schweiziska FC Thun, rapporterar Expressen.

Enligt tidningen är Christoffersson redan överens med den schweiziska ligamästaren, och klubbarna uppges vara nära en överenskommelse. Transferfönstret i Schweiz är öppet en vecka längre än det svenska och stänger först måndagen den 7 september.

Örgryte väntas samtidigt kunna få bra betalt för anfallaren. Enligt uppgifterna ligger prislappen på mellan 11 och 20 miljoner kronor.

Christoffersson har stått för åtta mål på 17 allsvenska matcher den här säsongen. Trots de pågående transferuppgifterna finns han med i Örgrytes trupp till söndagens möte med IFK Göteborg.