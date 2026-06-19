Uppgifter: City har läckt värvning – tröjan går att köpa

Manchester City vill värva Niamh Charles från Chelsea.

Nu verkar övergången ha läckt genom webbshoppen.

Niamh Charles nya ljusblåa tröja finns att köpa.

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Manchester City har länge försökt värva Chelsea-stjärnan Niamh Charles. Nu ser hon ut att gå till ligamästarna. Inget är presenterat ännu men övergången ser ut att ha läckt.

Charles tröja, nummer 21, går nämligen att köpa i Manchester Citys webbshop.