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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: City har läckt värvning – tröjan går att köpa

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Manchester City vill värva Niamh Charles från Chelsea.
Nu verkar övergången ha läckt genom webbshoppen.
Niamh Charles nya ljusblåa tröja finns att köpa.

Foto: Bildbyrån

Manchester City har länge försökt värva Chelsea-stjärnan Niamh Charles. Nu ser hon ut att gå till ligamästarna. Inget är presenterat ännu men övergången ser ut att ha läckt.

Charles tröja, nummer 21, går nämligen att köpa i Manchester Citys webbshop.

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