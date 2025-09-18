Uppgifter: City kan chockvärva – från rivalen

Kobbie Mainoos framtid i Manchester United är osäker.

Nu kommer uppgifter om att han kan bli aktuell för rivalen Manchester City.

Toppklubben överväger en chockvärvning av mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Kobbie Mainoos speltid i Manchester United har gått ner sedan Ruben Amorim tog över och i somras ryktades det om att mittfältaren ville lämna storklubben, men någon flytt blev inte av.

Att mittfältaren stannade har dock inte fått det att sluta ryktas kring honom.

Nyligen gjordes han aktuell för den spanska storklubben Real Madrid och nu kommer ännu mer oväntade uppgifter kring 20-åringen.

En övergång till värsta rivalen Manchester City kan bli aktuell.

Teamtalk rapporterar nämligen att Pep Guardiola ser Mainoo som ett av de hetaste unga namnen i England och därav ska intresse för att värva från konkurrenten finnas.

Mainoo har kontrakt med Manchester United fram till sommaren 2027 och uppges ha ett marknadsvärde på 70 miljoner pund, det vill säga omkring 887 miljoner kronor.