Kobbie Mainoo kan byta Manchester United mot Real Madrid.

Den spanska storklubben ska ha hört sig för om mittfältaren.

Mainoo själv sägs även vara öppen för en flytt till Madrid-klubben.

Foto: Bildbyrån

Kobbie Mainoo har haft svårt med speltiden under Ruben Amorim.

Den unge mittfältaren ryktades bort under sommaren, men någon flytt blev det inte.

Nu kommer dock spännande uppgifter gällande 20-åringen.

Defensa Central rapporterar nämligen nu att Real Madrid visar intresse för mittfältaren.

Den spanska klubben ska ha ställt frågan kring Mainoo och värvningsförsök kan komma i vinterfönstret.

Mainoo själv sägs vara öppen för en flytt till den spanska klubben.