Chelsea försöker värva Xavi Simons från RB Leipzig.

Nu ger sig Manchester City in i jakten på mittfältaren.

Det rapporterar Talksport.

Xavi Simons uppges vara detaljer från en övergång till Chelsea men ännu är ingen överenskommelse på plats.

Nu rapporterar Talksport att Manchester City har ögonen på 22-åringen. Hittills ska det dock bara handla om ett intresse från City.

Samtidigt är flera mittfältare i Manchesterklubben, som James McAtee och möjligtvis Savinho, på väg bort.

Enligt Sky-journalisten vill RB Leipzig ha 14 miljoner euro (161 miljoner kronor). Samtidigt skriver Plettenberg att City inte är på tapeten utan att fokuset för Simons fortsatt ligger på Chelsea.

Simons kontrakt med RB Leipzig löper ut sommaren 2027.