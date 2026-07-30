Uppgifter: Sunderland till värva Methalie

Sunderland går för Dayann Methalie.

De vill köpa försvararen från Toulouse.

Men ännu verkar inte en affär ha gått i lås.

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Sunderland för samtal med Toulouse om försvararen Dayann Methalie.

Enligt uppgifter från BBC är prislappen satt på drygt 29 miljoner euro, motsvarande cirka 325 miljoner kronor.

Toulouses president Olivier Cloarec berättade att den franska klubben kan tvingas sälja Methalie om rätt bud kommer in.

– Dayann Methalie är en av de mest eftertraktade spelarna, sade han.

Han säger däremot att det inte finns en överenskommelse med Sunderland.