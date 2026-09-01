Uppgifter: City värvar Fernandez – tangerar rekordet

Enzo Fernandez sägs vara klar för Manchester City.

Chelsea säljer argentinaren för 1,6 miljarder kronor, enligt uppgifter.

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Enzo Fernandez har den senaste tiden kopplats ihop med en flytt från Chelsea. Det har ryktats om att den argentinske mittfältaren är på väg till ligakonkurrenten Manchester City.

Nu ser affären ut att vara klar.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano har City och Chelsea nått en överenskommelse under deadline day. Affären uppges landa på 125 miljoner pund (cirka 1,6 miljarder kronor). Om prislappen stämmer tangerar den Alexander Isaks flytt till Liverpool som den dyraste övergången i Premier League någonsin.

Enzo Fernandez anslöt till Chelsea 2023 och har noterats för 31 mål och 30 assist på 170 matcher.