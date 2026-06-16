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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: City värvar PSG-talang – ersätter kuggen

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Manchester City ser ut att förstärka defensiven.
Den engelska klubben är överens med Hermann Malonga från Paris Saint-Germain, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Manchester Citys mittbackskugge John Stones kommer att lämna i sommar. Nu vill klubben säkra upp på positionen till nästa säsong.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano har City kommit överens med Paris Saint-Germain om mittbackstalangen Hermann Malonga.

Romano uppger att 18-åringen har godkänt villkoren för en flytt. Det framgår inte hur långt kontrakt som skrivs.

Malonga spelar för närvarande i PSG:s U19-lag och har gjort framträdanden för det franska ungdomslandslaget.

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